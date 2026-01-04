Отказываемся от автоматов Калашникова и переходим на стандарты НАТО: Средств для молдавской армии хватит лишь на «витринную» модернизацию отдельных подразделений

Отказ от автоматов Калашникова и переход на западное оружие — это не только покупка новых стволов. Это переобучение личного состава, замена инфраструктуры, новые стандарты обслуживания и постоянные расходы на боеприпасы. При бюджете обороны около 1% ВВП существует риск, что средств хватит лишь на «витринную» модернизацию отдельных подразделений.