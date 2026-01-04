Заявленный переход Национальной армии Молдовы на вооружение и стандарты НАТО подаётся как стратегический шаг вперёд. Министр обороны Анатолий Носатый говорит о совместимости с партнёрами, доступе к боеприпасам и логистике. Но за громкими формулировками возникает ряд неудобных для власти вопросов.
Цена вопроса.
Отказ от автоматов Калашникова и переход на западное оружие — это не только покупка новых стволов. Это переобучение личного состава, замена инфраструктуры, новые стандарты обслуживания и постоянные расходы на боеприпасы. При бюджете обороны около 1% ВВП существует риск, что средств хватит лишь на «витринную» модернизацию отдельных подразделений.
Фрагментарная реформа.
Уже 4−5 подразделений отказались от АК, но армия — это не несколько элитных частей. Таким образом, новые стандарты могут создать внутри армии неравенство: одни служат по НАТО, другие — по остаточному принципу.
Кадровый дефицит.
Власти делают ставку на рост числа контрактников и на добровольную подготовку, но в реальности армия конкурирует за людей с рынком труда и эмиграцией.
Политический сигнал вместо безопасности.
Переход на стандарты НАТО — это, прежде всего, политический жест, подчёркивающий внешнеполитический курс.
Исходя из этого, модернизация армии в нынешнем виде выглядит больше как дорогостоящий символ и элемент внешнеполитического позиционирования. Не более того.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?
Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).
Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».
Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).
В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).