The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США

«Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно нарастило свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике — только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал он в X.