Танцы и фейерверки: Захват Мадуро встретили ликованием на улицах Аргентины, Эквадора и Венесуэлы

О массовых празднествах сообщается из Аргентины, Эквадора, а также из самой Венесуэлы. В Буэнос-Айресе, где проживает одна из крупнейших венесуэльских диаспор, и в Кито группы людей собираются на центральных площадях. В Каракасе звучат выстрелы петард и салютов.
Эти реакции происходят на фоне многолетнего гуманитарного и миграционного кризиса, порождённого экономическим и политическим коллапсом в Венесуэле. По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на конец декабря 2025 года число покинувших страну венесуэльцев достигло не менее 7,9 миллиона человек. Из них порядка 6,9 миллиона нашли временное или постоянное убежище в различных странах Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Аргентину, Колумбию, Перу и Чили.
Многие из празднующих за рубежом — это сами беженцы или их родственники, связывающие надежды на изменение ситуации в родной стране с уходом от власти прежнего руководства.
Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии США. Руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA в США.