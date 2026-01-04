Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США убили почти всю охрану Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы

МО Венесуэлы: США при похищении Мадуро и его жены убили большую часть их охраны.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 4 янв — РИА Новости. При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес военные США убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Боливарианские национальные вооружённые силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро Мороса, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его супруги, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — сообщил Падрино Лопес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше