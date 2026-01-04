США убили почти всю охрану Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы

МЕХИКО, 4 янв — РИА Новости. При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес военные США убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
«Боливарианские национальные вооружённые силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро Мороса, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его супруги, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — сообщил Падрино Лопес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.