Рубио заявил, что в Венесуэле сейчас нет американских войск

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле после этого было введено чрезвычайное положение. Трамп в свою очередь подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Глава Белого дома также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства исполнительного вице-президента республики Делси Родригес. -0-