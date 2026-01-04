Рубио заявил, что в Венесуэле сейчас нет американских войск

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время на территории Венесуэлы нет американских войск. Об этом сообщает ТАСС.
«В Венесуэле нет американских войск. Все знают, что ВС США были там примерно два часа, когда они вошли, чтобы захватить Николаса Мадуро», — сказал Рубио местному телеканалу. При этом он не исключил возможности проведения в Венесуэле наземной операции ВС США.
Рубио также выступил с утверждением, что Вашингтон не нуждается в венесуэльской нефти, однако США, по его словам, не могут позволить, чтобы нефтяную промышленность Боливарианской Республики контролировали «противники американских властей».
Госсекретарь также убежден, что удары по Каракасу и похищение Мадуро вместе с женой не были вторжением на территорию иностранного государства, поэтому не требовали одобрения Конгресса.
В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Рубио может взять на себя ведущую роль в процессе установления контроля над ситуацией в Венесуэле после захвата американским спецназом президента Николаса Мадуро.
По данным агентства, у президента США Дональда Трампа на данный момент нет четких планов по размещению в Венесуэле американских военных или отправке каких-либо «управленцев» в Каракас.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле после этого было введено чрезвычайное положение. Трамп в свою очередь подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Глава Белого дома также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства исполнительного вице-президента республики Делси Родригес. -0-