«У них большие неприятности»: Рубио пригрозил Кубе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство является «огромной проблемой» для Вашингтона и в ближайшее время столкнется с тяжелыми последствиями. Хотя глава внешнеполитического ведомства отказался раскрывать конкретные планы в отношении Гаваны, он недвусмысленно дал понять, что Белый дом больше не намерен мириться с существованием нынешнего режима в Карибском бассейне.
«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», — подчеркнул Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос о возможности проведения операции, аналогичной венесуэльской, госсекретарь добавил, что для мирового сообщества «не секрет», что Соединенные Штаты «нельзя назвать фанатом» нынешнего руководства республики.
Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении назвал действия США в Венесуэле актом «государственного терроризма» и скандальным попранием международного права. Кубинский лидер заявил о готовности своего народа защищаться. «За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни», — провозгласил он, подчеркнув, что регион не является «задним двором» США.