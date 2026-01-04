«У них большие неприятности»: Рубио пригрозил Кубе

Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении назвал действия США в Венесуэле актом «государственного терроризма» и скандальным попранием международного права. Кубинский лидер заявил о готовности своего народа защищаться. «За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни», — провозгласил он, подчеркнув, что регион не является «задним двором» США.