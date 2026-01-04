Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У них большие неприятности»: Рубио пригрозил Кубе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство является «огромной проблемой» для Вашингтона и в ближайшее время столкнется с тяжелыми последствиями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство является «огромной проблемой» для Вашингтона и в ближайшее время столкнется с тяжелыми последствиями. Хотя глава внешнеполитического ведомства отказался раскрывать конкретные планы в отношении Гаваны, он недвусмысленно дал понять, что Белый дом больше не намерен мириться с существованием нынешнего режима в Карибском бассейне.

«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», — подчеркнул Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос о возможности проведения операции, аналогичной венесуэльской, госсекретарь добавил, что для мирового сообщества «не секрет», что Соединенные Штаты «нельзя назвать фанатом» нынешнего руководства республики.

Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении назвал действия США в Венесуэле актом «государственного терроризма» и скандальным попранием международного права. Кубинский лидер заявил о готовности своего народа защищаться. «За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни», — провозгласил он, подчеркнув, что регион не является «задним двором» США.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше