«Расстреляли почти всех»: министр обороны Венесуэлы раскрыл детали захвата Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с экстренным заявлением, обвинив американских военных в массовом убийстве при проведении операции по захвату главы государства Николаса Мадуро и его супруги. По словам генерала, в ходе похищения президента и его жена Силии Флорес бойцы США устранили не только личную охрану президента, но и случайно оказавшихся рядом гражданских лиц. Об этом глава ведомства сообщил в эфире телеканала VTV.
«Боливарианские национальные вооружённые силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро Мороса, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его супруги, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро, — заявил Падрино Лопес. — Преступление было совершено вчера, в субботу, третьего января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане».
Ранее сообщалось о проведении силами США специальной операции на территории Венесуэлы, целью которой был захват действующего президента. В настоящее время Николас Мадуро и его жена доставлены в Нью-Йорк. Уже в понядельник они могут предстать перед судье. В США Мадуро обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе в торговле наркотиками.