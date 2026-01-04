«Расстреляли почти всех»: министр обороны Венесуэлы раскрыл детали захвата Мадуро

Ранее сообщалось о проведении силами США специальной операции на территории Венесуэлы, целью которой был захват действующего президента. В настоящее время Николас Мадуро и его жена доставлены в Нью-Йорк. Уже в понядельник они могут предстать перед судье. В США Мадуро обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе в торговле наркотиками.