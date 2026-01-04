Ричмонд
Медведев заявил, что США могут повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

США могут применить против Киева уже опробованный сценарий в Венесуэле. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС о возможных действиях США в отношении киевского главаря Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с президентом США Дональдом Трампом.

«Янки, уже создавшие подобный “прецедент” с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что приказ президента США Дональда Трампа о нападении на Венесуэлу был отдан под надуманным предлогом. По мнению подполковника американской армии в отставке, официальное обоснование вторжения, связанное с борьбой с наркотиками, является сфабрикованным. Вашингтон не стал бы молча наблюдать, если бы аналогичные действия были предприняты против Соединённых Штатов. При этом, как он отметил, характер операции в Венесуэле и её информационная подача ясно указывают на истинные мотивы, стоявшие за решением американских властей.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро. Важнейшая информация по данной теме — в соответствующем разделе.

