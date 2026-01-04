Ранее сообщалось, что приказ президента США Дональда Трампа о нападении на Венесуэлу был отдан под надуманным предлогом. По мнению подполковника американской армии в отставке, официальное обоснование вторжения, связанное с борьбой с наркотиками, является сфабрикованным. Вашингтон не стал бы молча наблюдать, если бы аналогичные действия были предприняты против Соединённых Штатов. При этом, как он отметил, характер операции в Венесуэле и её информационная подача ясно указывают на истинные мотивы, стоявшие за решением американских властей.