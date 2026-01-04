Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбиты еще четыре летевших к Москве БПЛА, сказал Собянин

К Москве летели еще четыре беспилотных аппарата, которые были сбиты средствами ПВО Минобороны России, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

К Москве летели еще четыре беспилотных аппарата, которые были сбиты средствами ПВО Минобороны России, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также Собянин заявил, что к месту, куда упали обломки. прибыли специалисты экстренных служб.

Общее количество БПЛА, сбитых с 15.39, составило 36.

Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше