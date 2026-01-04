Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, Медведев подверг критике позицию Европы, которая пытается оправдать агрессию США заявлениями о «нелегитимности» действующего президента Николаса Мадуро. Политик обратил внимание, что те же европейцы игнорируют вопрос нелегитимности Зеленского.
«Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали. С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истёк», — заявил Медведев в интервью ТАСС.
К слову, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате вторжения США будет крайне негативно воспринят в Латинской Америке, уверен Дмитрий Медведев. По его мнению, американцам стоит ожидать усиления «лютой ненависти» в регионе.
