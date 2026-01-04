Ричмонд
«Киевскому клоуну лучше не расслабляться»: Медведев отмерил срок краха Зеленского

Срок полномочий Владимира Зеленского давно истёк. Вопрос его отстранения от власти, по мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, станет актуальным в самом ближайшем будущем.

Источник: Life.ru

Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, Медведев подверг критике позицию Европы, которая пытается оправдать агрессию США заявлениями о «нелегитимности» действующего президента Николаса Мадуро. Политик обратил внимание, что те же европейцы игнорируют вопрос нелегитимности Зеленского.

«Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали. С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истёк», — заявил Медведев в интервью ТАСС.

К слову, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате вторжения США будет крайне негативно воспринят в Латинской Америке, уверен Дмитрий Медведев. По его мнению, американцам стоит ожидать усиления «лютой ненависти» в регионе.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

