Раскрыты планы Киева устроить провокацию с использованием химоружия под Харьковом

Украинская сторона, по данным местных властей, планирует инсценировать применение химического оружия с целью дискредитации российской армии. Об этом заявили в пресс-службе Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.

Источник: Life.ru

«По информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В конце декабря в город Изюм прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, чьё присутствие было зафиксировано в районе Изюмского приборостроительного завода.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты поразили производственные мощности завода «Хартрон-Аркос» в Харькове, где осуществлялась сборка ударных беспилотников. Цеха, предназначенные для выпуска БПЛА самолётного типа, были поражены высокоточными ударами дронов «Герань». В Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия на всех направлениях наступления группировки «Север», а российская авиация и реактивные системы залпового огня наносят прицельные удары по выявленным позициям и объектам.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

