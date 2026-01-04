Зеленский уволил руководителя погранслужбы Украины

Владимир Зеленский отправил в отставку руководителя пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.
Указ, подписанный Зеленским, был опубликован в интернете.
Зеленский другим указом постановил, что временно исполняющим обязанности редседателя государственной пограничной службы Украины будет Валерий Вавринюк.
Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше