Зеленский уволил руководителя погранслужбы Украины

Владимир Зеленский отправил в отставку руководителя пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.

Указ, подписанный Зеленским, был опубликован в интернете.

Зеленский другим указом постановил, что временно исполняющим обязанности редседателя государственной пограничной службы Украины будет Валерий Вавринюк.

