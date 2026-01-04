Ричмонд
В КНР заявили, что США атаковали Венесуэлу ради власти в регионе

Китайский эксперт заявил, что удар США по Каракасу связан со стремлением восстановить влияние и власть в Западном полушарии.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты нанесли удар по Венесуэле из стремления восстановить власть и гегемонию в Западном полушарии. Такое мнение в интервью изданию «Гуаньча» высказал директор исследовательского института внешней политики Шанхайского института международных исследований Ню Хайбинь.

По его словам, замысел действий Вашингтона отражён в обновлённой стратегии национальной безопасности США. Эксперт отметил, что восстановление американского доминирования в регионе является ключевой целью, тогда как контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы носит второстепенный характер.

3 января США нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах. После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. По словам Трампа, управление страной до передачи власти берут на себя США.

Ранее в сети были опубликованы кадры подземного бункера на территории базы Форт-Тиуна, куда, как утверждается, Николас Мадуро мог попытаться скрыться перед своим захватом американским спецназом. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», объект, вероятно, был уничтожен авиаударом заранее.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше