В КНР заявили, что США атаковали Венесуэлу ради власти в регионе

Соединённые Штаты нанесли удар по Венесуэле из стремления восстановить власть и гегемонию в Западном полушарии. Такое мнение в интервью изданию «Гуаньча» высказал директор исследовательского института внешней политики Шанхайского института международных исследований Ню Хайбинь.
По его словам, замысел действий Вашингтона отражён в обновлённой стратегии национальной безопасности США. Эксперт отметил, что восстановление американского доминирования в регионе является ключевой целью, тогда как контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы носит второстепенный характер.
3 января США нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах. После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. По словам Трампа, управление страной до передачи власти берут на себя США.
Ранее в сети были опубликованы кадры подземного бункера на территории базы Форт-Тиуна, куда, как утверждается, Николас Мадуро мог попытаться скрыться перед своим захватом американским спецназом. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», объект, вероятно, был уничтожен авиаударом заранее.