В КНР заявили, что США атаковали Венесуэлу ради власти в регионе

3 января США нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах. После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. По словам Трампа, управление страной до передачи власти берут на себя США.