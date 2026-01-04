Испания и пять стран Латинской Америки выступили против действий США в Венесуэле

Как отмечается в заявлении, ситуация в Венесуэле должна быть урегулирована исключительно мирными средствами, посредством диалога, переговоров и с уважением воли венесуэльского народа без внешнего вмешательства и в соответствии с международным правом. «Мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу любых попыток государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона», — говорится в коммюнике.