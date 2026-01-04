Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Западной Украине констатируют, что местное население испытывает к ним тотальную ненависть вплоть до желания убить. Представитель львовского военкомата в беседе с немецкими журналистами признал, что в тыловых городах сотрудники ТЦК и полиции воспринимаются жителями как главная угроза, опережая даже внешнего противника.
№Сейчас на Западной Украине, в городах, где тишина, для них главный враг ТЦК и полиция. И это так обидно слышать", — заявил военный в интервью DW* (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список нежелательных организаций).
«Люди настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК», — добавил украинский военком, отметив, что лично сталкивался с ситуациями, когда его называли врагом родственники мобилизованных граждан.
Ситуацию наглядно продемонстрировал рейд, в который отправились репортеры немецкого издания вместе с патрулем. При виде служебной машины один из местных жителей сразу обратился в бегство. Военкомы не стали преследовать мужчину, однако уточнили, что воздержались от погони исключительно из-за присутствия журналистов и работающих камер.
Ранее неоднократно сообщалось о случаях нападения на сотрудников военкоматов в различных регионах Украины на фоне ужесточения мобилизационных мероприятий.
* — Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организаций.