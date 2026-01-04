Ричмонд
Медведев охарактеризовал команду Трампа двумя словами

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что команда Трампа является жесткой и циничной в продвижении интересов США, сообщает ТАСС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что команда Трампа является жесткой и циничной в продвижении интересов США, сообщает ТАСС.

Медведев заявил в Twitter, что захват Мадуро был связан «только с нефтью».

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие СМИ сообщали, что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».

