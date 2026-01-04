Рубио отказался признать военной операцию США по задержанию Мадуро

Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии США. Однако руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. При этом Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA в США.