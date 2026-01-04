Ричмонд
Рубио отказался признать военной операцию США по задержанию Мадуро

Получение согласия американского Конгресса на проведение операции в Венесуэле не являлось необходимым условием, поскольку действия сил США не представляли собой ни вторжение, ни оккупацию. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что речь шла о правоохранительной операции, направленной на задержание действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Источник: Life.ru

Представительница телекомпании NBC обратилась к Рубио с вопросом о том, на каком основании проведение операции не было согласовано с Конгрессом США.

«Оно [соглашение] было не нужно, потому что это не вторжение. Мы не оккупировали страну. Это была операция по задержанию. Это операция правоохранительных органов. Он (Мадуро — ред.) был задержан на территории Венесуэлы агентами ФБР, ему зачитали его права и вывезли из страны», — указал Рубио.

Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии США. Однако руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. При этом Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA в США.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

