США при захвате Мадуро хладнокровно убили большую часть его охраны

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил о массовой гибели военнослужащих и гражданских из окружения президента во время его похищения. Соответствующее обращение транслировал телеканал Telesur.

Источник: Life.ru

«Национальные вооружённые силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, а также его супруги», — сказал министр.

По его словам, данное злодеяние произошло после безжалостного лишения жизни многих членов группы охраны Мадуро, включая военнослужащих и ни в чём не повинных людей, как мужского, так и женского пола.

Напомним, что в результате военной операции США против Венесуэлы президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены с территории государства. МИД России решительно осудил данный акт вооружённой агрессии. В то же время руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут осуществлять управление Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием. Позже в сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён Мадуро в здании управления по борьбе с наркотиками (DEA) в США.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

