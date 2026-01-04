США при захвате Мадуро хладнокровно убили большую часть его охраны

Напомним, что в результате военной операции США против Венесуэлы президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены с территории государства. МИД России решительно осудил данный акт вооружённой агрессии. В то же время руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут осуществлять управление Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием. Позже в сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён Мадуро в здании управления по борьбе с наркотиками (DEA) в США.