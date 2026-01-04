Парламент Венесуэлы с 5 января начнёт работу в плановом режиме

«5 января мы станем свидетелями начала работы Национальной ассамблеи на следующий конституционный период. И уже сейчас мы приветствуем это событие», — указал министр обороны Венесуэлы.
Тем временем Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента. Ранее политик была вице-президентом страны. Это решение, оглашённое председателем конституционной палаты Карислией Беатрис Родригес, обосновано сложившейся ситуацией.
Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии США. Руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA в США.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.