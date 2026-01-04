Минобороны Венесуэлы: при похищении Мадуро была убита значительная часть его охраны

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро была хладнокровно убита значительная часть его охраны. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, информирует ТАСС.
«Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Это преступление было совершено в субботу, 3 января 2026 года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности — солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины», — сказал министр обороны в телевизионном обращении.
Глава военного ведомства также проинформировал, что 5 января парламент Венесуэлы возобновит работу в нормальном режиме. «5 января мы станем свидетелями начала работы Национальной ассамблеи на следующий конституционный период. И уже сейчас мы приветствуем это событие», — сказал он.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщало, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли по меньшей мере 40 человек. Уточнялось, что речь идет как о военных, так и мирных жителях.
МИД Венесуэлы 3 января сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В ведомстве назвали действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле после произошедшего введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства исполнительного вице-президента республики Делси Родригес. -0-