Количество сбитых при приближении к Москве БПЛА достигло 39

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средствами ПВО Минобороны России были сбиты еще 3 беспилотных аппарата, приближавшихся к Москве.
К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб, сказал Собянин.
Общее количество БПЛА, сбитых с 15.39, составило 39.
Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше