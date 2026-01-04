Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, если она не примет «правильные» решения.
Трамп заявил в субботу, что США не будут размещать войска в Венесуэле, если Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. При этом он утверждает, что Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», — сказал он в интервью журналу Atlantic.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.