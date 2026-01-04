Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Безусловно, нам нужна Гренландия, — сказал он в интервью журналу The Atlantic. — Она нам нужна для обороны».
