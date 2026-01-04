Белорусский дипломат: Украина уже проиграла конфликт, а поддержка от ЕС иссякнет в 2026 году

Белорусский дипломат, экс-посол республики в Турции Андрей Савиных в беседе с телеканалом СТВ объяснил, почему Украина уже проиграла конфликт, а поддержка от ЕС иссякнет в 2026.
Прежде всего, Савиных заявил:
«Украина этот конфликт уже проиграла. По сути дела, они поставили себя на грань разрушения собственной государственности».
При этом, по словам дипломата, Украина имеет «еще достаточно сил для того, чтобы не признавать свое поражение». Вот причины этого:
«За Украиной стоит Европейский союз, который так же понимает, что пока в Украине продолжаются военные действия, у них есть время передохнуть. Поэтому вопрос заключается только в одном: как долго Европейский союз будет финансировать Украину для того, чтобы поддержать ее способность к сопротивлению?».
Андрей Савиных высказал свое мнение о сроках такой поддержки:
«Я все-таки думаю, что в этом году это иссякнет».
По словам эксперта, пусть обрушения фронта у Украины пока нет, «но происходят явления очень близкие к этим понятиям». Мало того, замечает Савиных, «это может произойти неожиданно».
«Причем парадокс заключается в том, что, чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у украинского народа на восстановление и на сохранение каких-то форм государственности», — резюмировал дипломат.
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины.
Также белорусских психотерапевт назвал причины психосоматических болезней: псориаз — у недолюбленных в детстве, астма — у нерешительных, давление от психотравм, а сахарный диабет от недовольства жизнью.