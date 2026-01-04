Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Зеленский уволил председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте.
«Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины», — говорится в тексте документа.
Другим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Госпогранслужбы Валерия Вавринюка, который ранее занимал пост первого заместителя руководителя ведомства.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что Дейнеко станет его советником и одновременно будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.
Также Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера и министра энергетики Украины. По его словам, он встретился с Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Министерстве обороны, отметив необходимость системного подхода в сфере энергетики. Зеленский добавил, что провёл консультации с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента по этому назначению.