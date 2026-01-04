Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Также Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера и министра энергетики Украины. По его словам, он встретился с Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Министерстве обороны, отметив необходимость системного подхода в сфере энергетики. Зеленский добавил, что провёл консультации с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента по этому назначению.