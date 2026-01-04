«Ублюдок» и провал": в США раскрыли, что Трамп говорил Зеленскому

«Трамп упоминал о гарантиях для Украины. Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте», — заявил Макгрегор.