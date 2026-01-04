По всей Украине объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство заявило, что по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Как уточняется, сирены сработали в Киеве, а в следующие 5 минут по всей стране.
Через некоторое время тревогу отменили.
