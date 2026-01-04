«Заплатит больше Мадуро»: Трамп пригрозил расправой вице-президенту Венесуэлы

Глава Белого дома также утверждает, что Родригес якобы уже выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами,. Ранее Трамп говорил, что госсекретарь Марко Рубио созванивался с Родригес после захвата Николаса Мадуро и вице-президент Венесуэлы якобы согласилась делать то, что скажет Вашингтон. При этом сегодня агентство Bloomberg передало сообщение, что якобы Рубио будет осуществлять руководство Венесуэлой, пока не будет произведена передача власти.