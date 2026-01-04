«Заплатит больше Мадуро»: Трамп пригрозил расправой вице-президенту Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, фактически шантажируя её судьбой похищенного главы государства. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов отказаться от ввода войск в Боливарианскую Республику, но только при условии полного подчинения со стороны Родригес. В противном случае последствия для нее могут оказаться даже более катастрофическими, чем для Николаса Мадуро.
«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», — сказал Трамп в интервью журналу The Atlantic.
Глава Белого дома также утверждает, что Родригес якобы уже выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами,. Ранее Трамп говорил, что госсекретарь Марко Рубио созванивался с Родригес после захвата Николаса Мадуро и вице-президент Венесуэлы якобы согласилась делать то, что скажет Вашингтон. При этом сегодня агентство Bloomberg передало сообщение, что якобы Рубио будет осуществлять руководство Венесуэлой, пока не будет произведена передача власти.