«Она нам необходима»: Трамп сделал заявление по Гренландии

После проведения силовой операции в отношении Венесуэлы президент США Дональд Трамп обозначил следующую геополитическую цель Вашингтона — Гренландию. В интервью журналу The Atlantic американский лидер заявил о критической необходимости установления контроля над островом, обосновав это прямой угрозой со стороны геополитических противников.
«Нам абсолютно необходима Гренландия», — подчеркнул Трамп, добавив, что эта территория якобы «окружена российскими и китайскими кораблями».
Тема присоединения Гренландии к Соединенным Штатам поднимается Дональдом Трампом регулярно. Он мотивирует это стратегической важностью острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира» от экспансии Пекина и Москвы. Примечательно, что американский президент ранее отказывался давать гарантии неприменения военной силы для установления контроля над этой территорией. В ответ на амбиции Вашингтона бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет выставлен на торги. Гренландия остается частью Королевства Дания, но с 2009 года обладает широкой автономией.