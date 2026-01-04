Ричмонд
«Она нам необходима»: Трамп сделал заявление по Гренландии

После проведения силовой операции в отношении Венесуэлы президент США Дональд Трамп обозначил следующую геополитическую цель Вашингтона — Гренландию.

После проведения силовой операции в отношении Венесуэлы президент США Дональд Трамп обозначил следующую геополитическую цель Вашингтона — Гренландию. В интервью журналу The Atlantic американский лидер заявил о критической необходимости установления контроля над островом, обосновав это прямой угрозой со стороны геополитических противников.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — подчеркнул Трамп, добавив, что эта территория якобы «окружена российскими и китайскими кораблями».

Тема присоединения Гренландии к Соединенным Штатам поднимается Дональдом Трампом регулярно. Он мотивирует это стратегической важностью острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира» от экспансии Пекина и Москвы. Примечательно, что американский президент ранее отказывался давать гарантии неприменения военной силы для установления контроля над этой территорией. В ответ на амбиции Вашингтона бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет выставлен на торги. Гренландия остается частью Королевства Дания, но с 2009 года обладает широкой автономией.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
