«Она нам необходима»: Трамп сделал заявление по Гренландии

Тема присоединения Гренландии к Соединенным Штатам поднимается Дональдом Трампом регулярно. Он мотивирует это стратегической важностью острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира» от экспансии Пекина и Москвы. Примечательно, что американский президент ранее отказывался давать гарантии неприменения военной силы для установления контроля над этой территорией. В ответ на амбиции Вашингтона бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет выставлен на торги. Гренландия остается частью Королевства Дания, но с 2009 года обладает широкой автономией.