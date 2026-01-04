Ричмонд
Рубио заявил, что США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой

Венесуэла не станет плацдармом, где Россия, Иран и Китай смогут развернуть базы для координирования своих действий. Такое заявление относительно обстановки в латиноамериканской стране госсекретарь США Марко Рубио в беседе с корреспондентом NBC News.

«Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, для России, для “Хезболлы”, для Китая, для кубинских агентов разведки, которые фактически контролируют эту страну. Это не может продолжаться», — сказал Рубио.

Он также подчеркнул необходимость прекращения потока наркотиков из Колумбии и деятельности бандитских формирований, заявив, что только после этого отношения между странами смогут измениться.

Ранее Рубио заявил, что получение согласия Конгресса на проведение операции в Венесуэле не требовалось, поскольку действия американских сил не являлись вторжением или оккупацией, а представляли собой правоохранительную операцию по задержанию действующего президента Николаса Мадуро. Рубио пояснил, что соглашение не было необходимо, так как это была именно операция по задержанию: агенты ФБР задержали Мадуро на территории Венесуэлы, зачитали ему его права и вывезли из страны.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

