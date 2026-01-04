Рубио заявил, что США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой

Ранее Рубио заявил, что получение согласия Конгресса на проведение операции в Венесуэле не требовалось, поскольку действия американских сил не являлись вторжением или оккупацией, а представляли собой правоохранительную операцию по задержанию действующего президента Николаса Мадуро. Рубио пояснил, что соглашение не было необходимо, так как это была именно операция по задержанию: агенты ФБР задержали Мадуро на территории Венесуэлы, зачитали ему его права и вывезли из страны.