При крушении лодки в Нигерии погибли 25 человек

Инцидент произошел в штате Йобе, местные власти подтвердили данную информацию. Известно, что всего в лодке на момент крушения находились 52 пассажира.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате опрокидывания пассажирского судна на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает агентство TRT Africa.

Инцидент произошел в штате Йобе, местные власти подтвердили данную информацию. Известно, что всего в лодке на момент крушения находились 52 пассажира.

«Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Йобе может подтвердить несчастный случай с каноэ, произошедший вдоль водного пути Нгуру», — сообщил исполнительный секретарь ведомства Мохаммед Годже.

Известно, что спасти удалось 13 человек, еще 14 человек на данный момент остаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. -0-