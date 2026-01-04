При крушении лодки в Нигерии погибли 25 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате опрокидывания пассажирского судна на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает агентство TRT Africa.
Инцидент произошел в штате Йобе, местные власти подтвердили данную информацию. Известно, что всего в лодке на момент крушения находились 52 пассажира.
«Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Йобе может подтвердить несчастный случай с каноэ, произошедший вдоль водного пути Нгуру», — сообщил исполнительный секретарь ведомства Мохаммед Годже.
Известно, что спасти удалось 13 человек, еще 14 человек на данный момент остаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. -0-