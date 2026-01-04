Ричмонд
Жители Венесуэлы массово скупают консервы и яйца

Венесуэльцы массово скупают рыбные консервы и яйца на фоне военной операции США.

Венесуэльцы массово скупают рыбные консервы и яйца на фоне военной операции США. Об этом сообщает РИА Новости.

Продавцы в различных торговых точках рассказали, что накануне граждане активно раскупали яйца и консервированного тунца. В воскресенье покупатели, заходя в магазины, первым делом спрашивали консервы из тунца или сардин.

Корреспондент агентства убедился, что в одних местах товар уже закончился, а в других счастливчикам удавалось купить последние банки. Обычно эти доступные по цене консервы, популярные во всей Латинской Америке, всегда есть в наличии.

Напомним, президент США Дональд Трамп 3 января заявил о массированном ударе по Венесуэле и захвате её лидера Николаса Мадуро.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
