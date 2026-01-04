Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. При этом Рубио подчеркнул, что действия США не являются войной с Венесуэлой. По его словам, Соединенные Штаты борются с организаторами наркотрафика.