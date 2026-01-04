Срывом переговоров он называет ситуацию, когда западные партнеры не смогут оказать такое давление на Россию, чтобы она согласилась на исправленный Киевом и европейцами вариант мирного плана. Напомним, что в этом варианте Киев отказывается от вывода войск из Донбасса и требует прекращения боевых действий сроком на три месяца для проведения выборов и референдума. Также Киев требует присутствия контингентов Великобритании и Франции в качестве гарантий безопасности.