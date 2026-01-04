Ричмонд
Трамп: Вице-президенту Венесуэлы грозит «высокая цена» за неугодные США действия

Американский лидер Дональд Трамп в ультимативной форме предупредил новое руководство Венесуэлы о последствиях неподчинения. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистом The Atlantic.

Источник: Life.ru

По словам хозяина Белого дома, исполняющая обязанности главы государства вице-президент Делси Родригес должна будет «заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», если её действия не будут удовлетворять Вашингтон.

Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро. Важнейшая информация по данной теме — в соответствующем разделе.

