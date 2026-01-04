Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Напомним, супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро», написанной крупными буквами, без дополнительных пояснений о её значении. Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности, подчеркнув, что Гренландия уже входит в НАТО.