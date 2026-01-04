Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о стратегической необходимости установления американского контроля над крупнейшим островом мира. Его слова приводит журнал The Atlantic.

Источник: Life.ru

«Безусловно, нам нужна Гренландия. Она нам нужна для обороны», — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро», написанной крупными буквами, без дополнительных пояснений о её значении. Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности, подчеркнув, что Гренландия уже входит в НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше