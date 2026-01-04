Ричмонд
В России за 7 часов сбили 253 украинских БПЛА

Минобороны России заявило, что за 7 часов средства ПВО сбили в России 253 украинских БПЛА.

Как уточняется, 86 БПЛА были сбиты в Брянской области, 53 в Белгородской, 39 в Московском регионе, 14 в Курской области.

Также по 8 беспилотных аппарата уничтожили в Рязанской и Тульской областях, по 3 во Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях, 1 в Смоленской области.

