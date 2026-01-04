Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр рассказал, как Мадуро смехом обесценил спецоперацию против себя

Врач-психиатр Василий Шуров в комментарии для аif.ru проанализировал реакцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро на спецоперацию по его задержанию. По словам эксперта, смех венесуэльского лидера во время общения с правоохранителями в Управлении по борьбе с наркотиками (DEA NYD) стал психологическим приёмом, позволившим ему обесценить угрозу.

Источник: Life.ru

«Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него всё хорошо. Пройдя путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы, он приобрел серьёзную закалку», — уверен врач.

Эксперт усомнился в возможности физической расправы над Мадуро. По его мнению, противники венесуэльского президента не имеют достаточно ресурсов и влияния.

Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро. Важнейшая информация по данной теме — в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше