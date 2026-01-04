Психиатр рассказал, как Мадуро смехом обесценил спецоперацию против себя

«Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него всё хорошо. Пройдя путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы, он приобрел серьёзную закалку», — уверен врач.
Эксперт усомнился в возможности физической расправы над Мадуро. По его мнению, противники венесуэльского президента не имеют достаточно ресурсов и влияния.
Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.
