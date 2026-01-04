Пентагон не знал точное время атаки на Венесуэлу из-за уровня секретности

«Нападение на Венесуэлу было настолько секретным, что даже точное время не было широко известно в Пентагоне вплоть до вечера пятницы… Обычно время подобной военной операции координируется более широко», — сообщили источники канала.
Напомним, накануне США нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах. После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
Газета New York Times сообщала, что США планировали операцию в Венесуэле на праздничный период, поскольку значительная часть венесуэльских военных находилась в отпусках. По данным издания, это рассматривалось как один из факторов при выборе сроков операции, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.