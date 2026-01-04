Пентагон не знал точное время атаки на Венесуэлу из-за уровня секретности

Газета New York Times сообщала, что США планировали операцию в Венесуэле на праздничный период, поскольку значительная часть венесуэльских военных находилась в отпусках. По данным издания, это рассматривалось как один из факторов при выборе сроков операции, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.