Число погибших из-за атаки США на Венесуэлу увеличилось, пишет NYT

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших в результате вторжения США в Венесуэлу возросло до 80, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Источник: AP 2024

«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности… Это число может увеличиться», — пишет издание.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше