До 80 выросло число жертв атаки США на Венесуэлу

Число погибших во время военной операции США в Венесуэле выросло до 80 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Ранее министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что при захвате президента Николаса Мадуро была убита значительная часть личной охраны.
Напомним, США 3 января провели масштабную операцию, в ходе которой Мадуро был арестован и вывезен из страны. США намерены судить его в Нью-Йорке за наркотерроризм.
