Рубио заявил, что США не нужна венесуэльская нефть

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что американская сторона не нуждается в венесуэльской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что американская сторона не нуждается в венесуэльской нефти, однако Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность республики контролировали противники Соединенных Штатов.

«Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах полно нефти, но мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками США», — приводит его слова NBC News.

Кроме того, американский чиновник указал, что США желают, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли «на благо народа Венесуэлы».

Напомним, накануне Соединенные Штаты нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
