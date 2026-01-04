Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Он не считает военную операцию США вторжением. «Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны», — сказал Рубио.