Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро

Он предупредил, что если Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Трамп ясно дал понять, что не потерпит того, что он назвал вызывающим неприятием действий Вашингтона, которые привели к захвату венесуэльского лидера, отмечает издание.
«Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет», — сказал глава Белого дома.
Накануне Трамп говорил, что и.о. главы государства «готова сделать все», что, по мнению Вашингтона, необходимо для того, чтобы «Венесуэла снова стала великой». Сама Родригес это отвергла, заявив, что страна готова защищать свои природные ресурсы и что не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, подчеркнула она.
Трамп назвал Венесуэлу «страной-неудачником». «Это страна, которая полностью потерпела крах. Это страна, которая является катастрофой во всех отношениях», — убежден американский президент.
Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Он не считает военную операцию США вторжением. «Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны», — сказал Рубио.
США ночью 3 января (утром по московскому времени) нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут.
По словам Трампа, Мадуро больше не президент и Соединенные Штаты возьмут на себя управление страной до необходимого политического перехода. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, сообщил он. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сказала генеральный прокурор Пэм Бонди.