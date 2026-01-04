Посольство РФ в Йемене ищет способ вывезти россиян с архипелага Сокотра

Согласно заявлению, несмотря на неоднократные рекомендации МИД РФ, значительное число россиян прибыло на остров Сокотра с туристическими целями и теперь не может его покинуть из-за введённых ограничений на авиасообщение.
Посольство предпринимает все усилия по сбору данных и поиску путей решения проблемы, круглосуточно взаимодействуя с кризисным центром МИД, МЧС и властями Йемена. Ситуация в стране обострилась в начале декабря после того, как сепаратисты установили контроль над восточными провинциями.
Ранее Life.ru писал, что Объединённые Арабские Эмираты вывели свои войска, выполнявшие антитеррористические задачи в Йемене, после того как коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по военному грузу, доставленному в один из портов страны из ОАЭ. Операция была объявлена завершённой, порт вернулся к обычной работе, а гражданские лица не пострадали. Одновременно на юге Йемена было провозглашено новое государство. Южный переходный совет под руководством Айдаруса аз-Зубейди принял конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.