В ЮАР от удара молнии во время фестиваля пострадали около 150 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ежегодного фестиваля музыки и танцев Di Trupa в ЮАР от удара молнии погибли по меньшей мере 2 человека и еще около 150 пострадали. Об этом сообщила местная радиостанция EWN.
Инцидент произошел в поселке, расположенном в 70 км от столицы Претории. Люди собрались на традиционный фестиваль, когда началась гроза и молния ударила в толпу.
На месте происшествия работали врачи, медсестры и усиленная бригада скорой помощи. Два человека скончались по прибытии в больницу. Известно также, что в критическом состоянии на данный момент находятся 13 пострадавших. В общей сложности госпитализация потребовалась 49 людям. -0-