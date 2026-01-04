Премьер Гренландии поразмышлял, следует ли паниковать из-за США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что публикация, в которой остров окрашен в цвета США, не является основанием основанием для паники.
Изображение было опубликовано супругой замруководителя администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти в Twitter с подписью «скоро».
Нильсен сказал, что будущее Гренландии «не решается публикациями в соцсетях», но изображение является «неуважительным».
