Премьер Гренландии поразмышлял, следует ли паниковать из-за США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что публикация, в которой остров окрашен в цвета США, не является основанием основанием для паники.

Изображение было опубликовано супругой замруководителя администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти в Twitter с подписью «скоро».

Нильсен сказал, что будущее Гренландии «не решается публикациями в соцсетях», но изображение является «неуважительным».

Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше