Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черное золото Мадуро: приберет ли Трамп к рукам главное богатство Венесуэлы

Эксперт МГИМО Гулиев раскрыл исторические и экономические причины претензий США на нефть Венесуэлы после захвата Мадуро. Анализ реальных возможностей Вашингтона по контролю над крупнейшими запасами и реакция РФ и Китая. Подробности — в статье aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В январе 2026 года мир стал свидетелем беспрецедентной военной операции: силы США захватили в столице Венесуэлы президента страны и его супругу, доставив их в Нью-Йорк для суда. Президент США Дональд Трамп объявил о переходном периоде управления Венесуэлой. Формальные поводы звучали, но, по мнению экспертов, центральная причина конфликта — нефть. Почему Вашингтон считает эти ресурсы своими и насколько реален сценарий их полного присвоения? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

«Это наша нефть».

Американские претензии, как объясняет эксперт, уходят корнями в прошлый век. «Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти — чуть ли не пятая часть мировых запасов сосредоточена в этой стране. Да, это тяжелая нефть. Мы также знаем позицию американского руководства, которое фактически считает эту нефть своей. Данная позиция имеет глубокие исторические корни», — сказал Гулиев.

До национализации в 1970-е годы отрасль практически монопольно контролировалась американскими корпорациями. Поэтому в Вашингтоне национализацию до сих пор воспринимают как незаконное изъятие.

«Факт национализации в середине 70-х годов в Вашингтоне рассматривают как кражу американских ресурсов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не позволит “враждебному режиму” присвоить себе американскую нефть», — отметил экономист.

Геополитическая и экономическая логика.

Однако дело не только в истории. Стратегический интерес подкреплен жесткой логикой.

«Венесуэльская нефть находится всего в 4−5 днях плавания от американских НПЗ на побережье Мексиканского залива. Для сравнения: путь из стран Персидского залива занимает 35−40 дней — в любом случае больше месяца. К тому же американские нефтеперерабатывающие мощности в Мексиканском заливе исторически ориентированы именно на тяжелую нефть, которой богата Венесуэла. Таким образом, вопрос тесных исторических и инфраструктурных связей здесь более чем очевиден», — сказал Гулиев.

В конфликте, как подчеркивает эксперт, нефть играет центральную роль.

«Несмотря на все заявления Вашингтона о борьбе с наркотерроризмом и прочем, мне кажется, что в данном контексте проблема наркотрафика переоценена. Речь идет исключительно о нефти и контроле над ресурсами», — заявил он.

Смогут ли США присвоить нефть?

Но означает ли военный контроль над страной возможность просто забрать её главное богатство?

«Вопрос о том, смогут ли американцы действительно присвоить себе венесуэльскую нефть, достаточно неоднозначен. Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное “присвоение” физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — сказал эксперт.

Он выделил три основных фактора, которые могут помешать Вашингтону.

Главный — инвестиции и объемы добычи. Текущая добыча упала до уровня менее миллиона баррелей в сутки. Рост требует колоссальных вложений. Пока активно работает только Chevron, на которую приходится около четверти добычи.

Вторая причина — долговые обязательства Венесуэлы. Страна обременена огромными долгами, особенно перед Китаем.

«Особенно здесь выделяется Китай: порядка 19 миллиардов долларов займов привязаны непосредственно к поставкам венесуэльской нефти. Как американцы будут решать этот вопрос — неясно», — отмечает Гулиев.

Также нельзя сбрасывать со счетов интересы других стран, в том числе России.

Вероятный сценарий: не присвоение, а контроль.

Таким образом, полное физическое «присвоение» маловероятно. Речь идет о другом.

«Американцы в принципе способны контролировать и добычу, и экспорт венесуэльской нефти. Однако “присвоение” в буквальном смысле — вопрос спорный. Речь скорее идет о восстановлении американского влияния в отрасли через механизмы корпоративного контроля», — обозначил Гулиев.

«В частности, контроль над венесуэльскими ресурсами позволил бы США вытеснить или потеснить Китай, который сейчас является крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы», — подытожил экономист.

Ситуация остается крайне напряженной. МИД РФ уже осудил действия США, Верховный суд Венесуэлы назначил нового исполняющего обязанности главы государства — Делси Родригес. Введенное Трампом нефтяное эмбарго фактически остановило экспорт. Мир наблюдает за одной из самых откровенных битв за ресурсы в XXI веке, где исторические амбиции, экономическая выгода и геополитическое противостояние сплелись в тугой узел, развязать который будет крайне непросто. Исход этого противостояния определит не только будущее Венесуэлы, но и расстановку сил на мировом энергетическом рынке.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше