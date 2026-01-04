Черное золото Мадуро: приберет ли Трамп к рукам главное богатство Венесуэлы

В январе 2026 года мир стал свидетелем беспрецедентной военной операции: силы США захватили в столице Венесуэлы президента страны и его супругу, доставив их в Нью-Йорк для суда. Президент США Дональд Трамп объявил о переходном периоде управления Венесуэлой. Формальные поводы звучали, но, по мнению экспертов, центральная причина конфликта — нефть. Почему Вашингтон считает эти ресурсы своими и насколько реален сценарий их полного присвоения? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
«Это наша нефть».
Американские претензии, как объясняет эксперт, уходят корнями в прошлый век. «Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти — чуть ли не пятая часть мировых запасов сосредоточена в этой стране. Да, это тяжелая нефть. Мы также знаем позицию американского руководства, которое фактически считает эту нефть своей. Данная позиция имеет глубокие исторические корни», — сказал Гулиев.
До национализации в 1970-е годы отрасль практически монопольно контролировалась американскими корпорациями. Поэтому в Вашингтоне национализацию до сих пор воспринимают как незаконное изъятие.
«Факт национализации в середине 70-х годов в Вашингтоне рассматривают как кражу американских ресурсов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не позволит “враждебному режиму” присвоить себе американскую нефть», — отметил экономист.
Геополитическая и экономическая логика.
Однако дело не только в истории. Стратегический интерес подкреплен жесткой логикой.
«Венесуэльская нефть находится всего в 4−5 днях плавания от американских НПЗ на побережье Мексиканского залива. Для сравнения: путь из стран Персидского залива занимает 35−40 дней — в любом случае больше месяца. К тому же американские нефтеперерабатывающие мощности в Мексиканском заливе исторически ориентированы именно на тяжелую нефть, которой богата Венесуэла. Таким образом, вопрос тесных исторических и инфраструктурных связей здесь более чем очевиден», — сказал Гулиев.
В конфликте, как подчеркивает эксперт, нефть играет центральную роль.
«Несмотря на все заявления Вашингтона о борьбе с наркотерроризмом и прочем, мне кажется, что в данном контексте проблема наркотрафика переоценена. Речь идет исключительно о нефти и контроле над ресурсами», — заявил он.
Смогут ли США присвоить нефть?
Но означает ли военный контроль над страной возможность просто забрать её главное богатство?
«Вопрос о том, смогут ли американцы действительно присвоить себе венесуэльскую нефть, достаточно неоднозначен. Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное “присвоение” физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — сказал эксперт.
Он выделил три основных фактора, которые могут помешать Вашингтону.
Главный — инвестиции и объемы добычи. Текущая добыча упала до уровня менее миллиона баррелей в сутки. Рост требует колоссальных вложений. Пока активно работает только Chevron, на которую приходится около четверти добычи.
Вторая причина — долговые обязательства Венесуэлы. Страна обременена огромными долгами, особенно перед Китаем.
«Особенно здесь выделяется Китай: порядка 19 миллиардов долларов займов привязаны непосредственно к поставкам венесуэльской нефти. Как американцы будут решать этот вопрос — неясно», — отмечает Гулиев.
Также нельзя сбрасывать со счетов интересы других стран, в том числе России.
Вероятный сценарий: не присвоение, а контроль.
Таким образом, полное физическое «присвоение» маловероятно. Речь идет о другом.
«Американцы в принципе способны контролировать и добычу, и экспорт венесуэльской нефти. Однако “присвоение” в буквальном смысле — вопрос спорный. Речь скорее идет о восстановлении американского влияния в отрасли через механизмы корпоративного контроля», — обозначил Гулиев.
«В частности, контроль над венесуэльскими ресурсами позволил бы США вытеснить или потеснить Китай, который сейчас является крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы», — подытожил экономист.
Ситуация остается крайне напряженной. МИД РФ уже осудил действия США, Верховный суд Венесуэлы назначил нового исполняющего обязанности главы государства — Делси Родригес. Введенное Трампом нефтяное эмбарго фактически остановило экспорт. Мир наблюдает за одной из самых откровенных битв за ресурсы в XXI веке, где исторические амбиции, экономическая выгода и геополитическое противостояние сплелись в тугой узел, развязать который будет крайне непросто. Исход этого противостояния определит не только будущее Венесуэлы, но и расстановку сил на мировом энергетическом рынке.