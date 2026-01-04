Число погибших из-за атаки США на Венесуэлу возросло до 80

«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности. Это число может увеличиться», — приводит издание слова высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Напомним, что в результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения. Ранее сообщалось, что в результате военных действий США на территории Венесуэлы погибли не менее 40 человек.
