Власти одной из стран Европейского союза раскритиковали действия США в Венесуэле

Испания, а также Мексика, Бразилия, Чили, Колумбия и Уругвай опубликовали совместное заявление с критикой США за действия в Венесуэле.

Авторы заявления сказали, что США пытаются присвоить природные и стратегические ресурсы другой страны.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента. Многие СМИ сообщали, что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».

