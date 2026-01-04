Рубио: Венесуэла не должна быть командным центром России, Ирана и Китая

«Мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не находятся на этом континенте. Это Западное полушарие. Это место, где мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать базой для операций противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — сказал Рубио.